Віце-президент ПАРЄ пояснив, чому Аграмунт відклав оголошення свого статусу до п’ятниці

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат України Георгій Логвинський заявляє, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт відкладає до п’ятниці виступ із заявою щодо свого статусу через візит короля Іспанії Феліпе VI, який запланований на четвер.

Про це Логвинський сказав власному кореспонденту УНІАН.

«Аграмунт сам іспанець і неодноразово запрошував короля до ПАРЄ. Подати у відставку напередодні такого візиту буде для нього, м’яко кажучи, соромно. Саме тому до п’ятниці він не готовий прийняти рішення», - сказав Логвинський.

Він нагадав, що, згідно з процедурою, депутати не можуть оголосити імпічмент, разом з тим, є очікування, що Аграмунт сам складе мандат.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ ряд депутатів закликали Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Однак, коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.

Як повідомила сьогодні, 25 квітня, перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко, Аграмунт пообіцяв у п’ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу. «Розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ до Сирії. Він сказав, що у п'ятницю, за наслідками слухань, виступить із заявою відносно свого статусу», - написала вона у Facebook.