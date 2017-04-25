Депутати ПАРЄ визнали завдання великої шкоди асамблеї візитом до Сирії разом з росіянами – Ар’єв

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи, які разом з російськими депутатами відвідали Сирію, визнали, що їх використали, і що цей візит завдав великої шкоди організації.

Про це голова української делегації у ПАРЄ, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар’єв написав на своїй сторінці в Facebook.

«Президент ПАРЄ Аграмунт повідомив, що в п'ятницю зробить заяву щодо свого статусу внаслідок візиту до Асада. Учасники візиту визнали, що їх використали росіяни, які маніпулювали ними, і визнали, що цей візит завдав великої шкоди ПАРЄ», - написав Ар’єв.

Він додав, що українська делегація завдала нищівного удару по позиціям Росії в ПАРЄ.

«Тепер РФ має в Раді Європи токсичний імідж для співпраці», - написав Ар’єв.

Читайте також"Пристрасті за Аграмунтом": президент ПАРЄ заявив, що в його палацовий кабінет вночі проникли сторонні

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт, депутати Хорді Шукла і Ален Детекс відвідали Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були запроваджені проти неї в квітні 2014 року через анексію Криму.

24 квітня українська делегація в ПАРЄ виступила за відставку Аграмунта з посади президента асамблеї через його поїздку із російською делегацією до Сирії.

Ряд інших депутатів підтримали вимоги України і закликали Аграмунта подати у відставку. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився.

Сьогодні член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко інформувала, що Аграмунт пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками цих слухань.