У Росії розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31

Винищувач-перехоплювач МіГ-31 зазнав аварії у Читинському районі Забайкальського краю РФ. Про це передає ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах регіону.

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"За попередніми даними, літак розбився приблизно за 120 км недалеко від Чити. На борту перебували два пілоти. Їхня доля встановлюється", - сказав він.

На місце події виїхали оперативні служби. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

За даними Міноборони РФ, літак впав у районі полігону Телемба в Бурятії, обидва льотчики, за попередніми даними, катапультувалися.