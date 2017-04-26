У Росії розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31
12:47, 26 квітня 2017Світ
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На борту перебували два пілоти.
МіГ-31 розбився у Забайкальському краї / topwar.ru
Винищувач-перехоплювач МіГ-31 зазнав аварії у Читинському районі Забайкальського краю РФ. Про це передає ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах регіону.
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"За попередніми даними, літак розбився приблизно за 120 км недалеко від Чити. На борту перебували два пілоти. Їхня доля встановлюється", - сказав він.
На місце події виїхали оперативні служби. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
За даними Міноборони РФ, літак впав у районі полігону Телемба в Бурятії, обидва льотчики, за попередніми даними, катапультувалися.
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