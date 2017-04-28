Глава МЗС Британії закликав Росію і Китай вплинути на КНДР

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон звернувся до представників Росії та Китаю із закликом вплинути на керівництво Північної Кореї, передає РИА «Новости».

«Сполучене Королівство закликає Росію та Китай, а також інші держави-члени використовувати будь-який вплив, яким вони володіють, щоб стримати Північну Корею і направити лідерів цієї держави на шлях мирного врегулювання», — сказав він.

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Дану заяву Джонсон зробив в ході засідання Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав питанням часу можливість удару КНДР по США.