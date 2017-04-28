Глава МЗС Британії закликав Росію і Китай вплинути на КНДР
19:25, 28 квітня 2017Світ
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Дану заяву Джонсон зробив в ході засідання Ради Безпеки ООН.
Борис Джонсон / REUTERS
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон звернувся до представників Росії та Китаю із закликом вплинути на керівництво Північної Кореї, передає РИА «Новости».
«Сполучене Королівство закликає Росію та Китай, а також інші держави-члени використовувати будь-який вплив, яким вони володіють, щоб стримати Північну Корею і направити лідерів цієї держави на шлях мирного врегулювання», — сказав він.
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Дану заяву Джонсон зробив в ході засідання Ради Безпеки ООН.
Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав питанням часу можливість удару КНДР по США.
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