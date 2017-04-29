У Лівії затримали український танкер через підозру у контрабанді нафти
Інцидент стався в районі Сіді Саїд , що на захід від столиці Лівії Тріполі.
Лівійські військово-морські сили затримали два судна, які підозрюються в контрабандному вивезенні нафти з цієї країни.
Як повідомив речник ВМС Лівії Аюба Касема, перед захопленням суден кілька годин тривала перестрілка, передає Reuters.
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Одним із захоплених суден був танкер "Рута", що ходить під прапором України. Інше судно під назвою "Stark" – із прапором невстановленої африканської країни.
"Зіткнення тривали три години, але два танкери були успішно захоплені", - сказав Касем.
Інцидент стався в районі Сіді Саїд , що на захід від столиці Лівії Тріполі. Аюб Касем не повідомив про будь які втрати під час операції, а також не розповів про те, що сталося з екіпажем суден або про їхню національність.