Ходорковський анонсував акції в містах Росії з вимогою до Путіна не балотуватися в 2018 році

Суспільно-політичне мережеве рух, створений з ініціативи Михайла Ходорковського, анонсував проведення акції з вимогою до президента РФ Володимира Путіна не балотуватися в 2018 році; поліція попередила, що захід "незаконний".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акцію під назвою "Набрид" сьогодні мають намір провести в більш ніж 30 великих містах країни.

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"Сьогодні в 14:00 (за місцевим часом) громадяни Росії понесуть до прийомних президента листа з офіційними вимогами до Володимира Путіна - не висувати свою кандидатуру на виборах в 2018 році", - йдеться в повідомленні організаторів.

Акція має пройти під такими гаслами: #НАБРИДЛО Жити на жебрацькі зарплати і пенсії, #НАБРИДЛО Економити на харчах та одязі, #НАБРИДЛО Терпіти корупцію і триматися, #НАБРИДЛО Слухати брехню по телевізору, #НАБРИДЛО Їздити по розбитих дорогах, #НАБРИДЛО Ходити в розвалюються поліклініки, #НАБРИДЛО Терпіти свавілля суддів і поліції, #НАБРИДЛО Всього боятися, #НАБРИД ПУТІН, МЕДВЕДЄВ, КАДИРОВ, ЯРОВА, КИСЕЛЬОВ, ПОКЛОНСЬКА, СОБЯНІН, ВОРОБЙОВ ... цей список можна продовжувати нескінченно.

При цьому заявляється, що огрядні нафтові роки збагатили друзів президента (Тимченко, Сечіна, Ротенберга та інше), а вся інша Росія так і залишилася майже за всіма показниками на рівні країн третього світу.

"Ми можемо не тільки сказати — хто нам #набрид, але і вигнати шахраїв і злодіїв зі своїх насиджених місць!" - вважають в "Відкритої Росії".

Разом з тим, поліція Москви звернулася до громадян утриматися від участі в неузгодженому публічному заході на Слов'янській площі, в Іллінському сквері і вулиці Іллінка.

Правоохоронці наголошують, що ініціаторам акції було запропоновано альтернативне місце для її проведення. Незважаючи на це, організатори продовжують наполягати на проведенні заходу на заявленому місці і закликати громадян до участі в ньому.

"Столична поліція і влада м. Москви офіційно попереджають, що захід незаконний, і в сучасних умовах зростає ризик провокацій, спрямованих на порушення громадського порядку, що створює загрозу вашої особистої безпеки", - заявили в поліції.

Раніше в Кремлі заявили, що заклики брати участь у неузгодженій акції опозиції 29 квітня в Москві є закликами до вчинення протиправних дій, такі дії призведуть до законної реакції влади.

"Ми знаємо, що дійсно, існують певні особи, які знову закликають здійснювати протиправні дії, в умовах, коли місто Москва виявив готовність надати можливість законним чином зібратися і провести ті чи інші акції. Незважаючи на це, все одно звучать заклики до незаконних дій. Це, природно, призведе до реакції влади — абсолютно законною реакції влади в рамках законодавства", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні мітинги. За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ.

За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тисяч осіб, за даними поліції - 8 тисяч, у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тисяч.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларованої нерухомості глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано більше 100 осіб.