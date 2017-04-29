У Киргизстані через зсув ґрунту загинуло 24 особи

У Киргизстані вранці 29 квітня виник зсув ґрунту об'ємом 1 мільйон кубометрів, в результаті чого загинули 24 особи. Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані МНС країни, обвал стався в селі Апу Узгенського району.

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За попередніми даними МНС Киргизстану, земляна маса накрила 7 будинків, у яких знаходилися 24 особи. Ведеться підготовка до евакуації 40 сімей з потенційно небезпечної ділянки.

На місце виїхала група рятувальників у кількості 33 осіб, а також члени Комісії з цивільного захисту. На місце відправлена вантажна машина з 30 пятиместными наметами, 30 комплектами гігієнічних засобів, а також 30 столовими наборами.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в лікарні госпіталізовано трьох осіб, двох з них доставлено з діагнозом "істеричний невроз", ще один – з діагнозом "геморагічний інсульт".

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в результаті зсуву в столиці департаменту Путумайо в Колумбії загинуло понад 270 осіб. Також постраждали понад 400 осіб, 220 вважаються зниклими без вести.