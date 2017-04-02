Кількість жертв зсуву в Колумбії перевищила 250 осіб (відео)

Кількість жертв зсуву в столиці департаменту Путумайо в Колумбії зросла до 254 осіб, повідомляє "112 Україна" з посиланням на президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.

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"Це дійсно дуже сумна цифра", - прокоментував інформацію Сантос.

В результаті зсуву, як повідомляється, також постраждало понад 400 осіб, ще 220 вважаються зниклими без вести.

Як повідомляв УНІАН, сильні проливні дощі, що тривали кілька годин, призвели до того, що річки в регіоні вийшли з берегів. Сходження зсувів було спричинено здебільшого розливом вод річки Мокоа та її приток.

На пошуки зниклих без вісті та ліквідацію наслідків зсувів були направлено понад 1000 військових.

Рятувальники повідомляють, що погані погодні умови ускладнюють пошук постраждалих. Також сильно ускладнено доступ до постраждалих районів - багато мостів в регіоні зруйнована, а доріг пошкоджено.