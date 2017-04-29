У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт щодо Brexit

У Брюсселі сьогодні відбудеться спеціальний саміт Європейського Союзу у форматі 27, без Великобританії, на якому буде розглянуто єдине питання – Brexit.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, на саміті лідери ЄС повинні прийняти генеральну лінію для переговорів з Лондоном, визначивши робочі рамки і загальні позиції і принципи, згідно з якими ЄС буде проводити ці переговори.

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Раніше УНІАН повідомив, що президент Європейської Ради Дональд Туск написав лідерам держав і урядів країн-членів ЄС лист, в якому зазначив необхідність поетапного підходу до переговорів з Лондоном. "Я кажу про поетапному підході, що означає, що ми не будемо обговорювати наші майбутні відносини з Великобританією до тих пір, поки ми не досягнемо значного прогресу щодо головних питань, які пов'язані з виходом. Це не тільки питання тактики, але, враховуючи обмежений час для ведення переговорів, це тільки єдиний можливий підхід".

Туск пояснив, що до того, як обговорювати майбутнє, необхідно "розібратися з минулим". "Ми повинні забезпечити кращі гарантії для наших громадян і їх сімей. Гарантії ефективні, посилені, недискримінаційні та комплексні, які повинні супроводжуватися простими і швидкими адміністративними процедурами. Ми також маємо домовитися з Великобританією, що всі фінансові зобов'язання, які були прийняті Європейським Союзом у складі 28, будуть нею поважатися", - зазначив президент ЄС. Також він відніс до важливих питань необхідність запобігти виникненню кордонів між Ірландською Республікою і Північною Ірландією.

На переконання Туска, тільки після того, як Європейська Рада вирішить, що по цим всім питанням досягнуто значного прогресу, "ми будемо здатні проводити підготовчі переговори щодо майбутніх відносин з Великобританією".

"Я хотів би, щоб ми об'єдналися навколо цих ключових принципів під час саміту, тому цілком очевидно, що прогрес у відношенні людей, фінансів та Ірландії повинен бути першим. І ми повинні захистити цю логіку під час майбутніх переговорів", - підкреслив президент ЄС.