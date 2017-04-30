Reuters дізнався подробиці катастрофи літака Ан-26 на Кубі

Міністерство оборони Куби заявило, що у північно-західному регіоні країни розбився військовий літак, внаслідок чого загинули вісім осіб.

"Вісім військовослужбовців на борту, включаючи екіпаж, загинули", - йдеться у заяві міністерства, передає Reuters.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, на борту літака, що розбився у провінції Артеміс, перебували вісім осіб, включаючи членів екіпажу.

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Наразі комісія кубинського оборонного відомства веде розслідування причин катастрофи.

Reuters повідомляє, що Ан-26 вилетів о 6:38 ранку з аеропорту Плайя-Баракоа, недалеко від Гавани, й зазнав аварії в районі Лома-де-ла-Пим'єнта.

Раніше ЗМІ повідомляли, що літак виконував внутрішній рейс з аеропорту Баракоа, а на борту могло перебувати до 39 осіб.