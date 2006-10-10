Путін: вбивство Політковської завдає Росії більшої шкоди, ніж самі її публікації
Про це президент РФ повідомив з Німеччини
Президент Росії Володимир ПУТІН назвав убивство російської журналістки Ганни Політковської «огидним за своєю жорстокістю».
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це В.ПУТІН заявив сьогодні на прес-конференції в Дрездені.
"Хто б його не скоїв і чим би він не керувався, цей злочин не повинен залишитися безкарним", - сказав В.ПУТІН.
Російський Президент підкреслив, що це вбивство спрямоване проти Росії, проти чинної влади і в Росії в цілому, і в Чеченській республіці.
Президент РФ також визнав, що Г.Політковська була гострим критиком діючої влади в Росії.
"Але я думаю, що журналісти мають це знати, що ступінь її впливу на політичне життя в країні був дуже незначним. Вона була відома в журналістських і правозахисних колах, але її вплив на політичне життя в Росії був мінімальним", - підкреслив В.ПУТІН.
У зв`язку з цим він вважає, що вбивство Г.Політковської завдає Росії більшої шкоди, ніж самі її публікації.
Як повідомляв УНІАН, Г.Політковська була вбита 7 жовтня в під`їзді власного будинку в Москві.