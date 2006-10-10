Путін: вбивство Політковської завдає Росії більшої шкоди, ніж самі її публікації

Президент Росії Володимир ПУТІН назвав убивство російської журналістки Ганни Політковської «огидним за своєю жорстокістю».

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це В.ПУТІН заявив сьогодні на прес-конференції в Дрездені.

"Хто б його не скоїв і чим би він не керувався, цей злочин не повинен залишитися безкарним", - сказав В.ПУТІН.

Російський Президент підкреслив, що це вбивство спрямоване проти Росії, проти чинної влади і в Росії в цілому, і в Чеченській республіці.

Президент РФ також визнав, що Г.Політковська була гострим критиком діючої влади в Росії.

"Але я думаю, що журналісти мають це знати, що ступінь її впливу на політичне життя в країні був дуже незначним. Вона була відома в журналістських і правозахисних колах, але її вплив на політичне життя в Росії був мінімальним", - підкреслив В.ПУТІН.

У зв`язку з цим він вважає, що вбивство Г.Політковської завдає Росії більшої шкоди, ніж самі її публікації.

Як повідомляв УНІАН, Г.Політковська була вбита 7 жовтня в під`їзді власного будинку в Москві.