Трамп оцінив здатність Кім Чен Ина утримувати владу в КНДР

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю програмі Face The Nation телеканалу CBS News заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин показав, що кмітливий, так як зміг захопити владу в країні.

«Він був молодим чоловіком 26 або 27 років, коли став правити після смерті свого батька. Йому безумовно доводиться зв'язуватися з дуже сильними людьми, особливо з генералами та іншими», — розповів американський лідер.

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Трамп підкреслив, що в такому юному віці, Кім Чен Ин «зміг захопити владу». Він висловив упевненість, що «багато хто намагався забрати цю владу» у нього, в тому числі його дядько.

«Очевидно, що він дуже кмітливий», — пояснив президент США. При цьому Трамп додав, що ситуацію з КНДР повинні були вирішити ще попередні президентські адміністрації, в тому числі Барак Обама, Джордж Буш-молодший або Білл Клінтон.

Раніше Трамп заявив, що «не дуже зрадіє» ядерним випробуванням в КНДР, і не став виключати можливість військового втручання.