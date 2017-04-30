Трамп відповів на питання про можливість військового конфлікту з КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не буде радий", якщо Північна Корея проведе нове ядерне випробування й відмовився відкинути можливу воєнну відповідь США на провокації КНДР. "Я не знаю, я маю на увазі, що ми подивимося", - зазначив американський президент в інтерв'ю телеканалу CBS.

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Трамп наголосив, що, можливо, завдяки тиску на Північну Корею "досі нічого не сталося". Він вважає, що Кім Чен Ин "розуміє, що ми не будемо раді" ядерних випробувань.

На уточнювальне запитання ведучого, що означає "ми не будемо раді", Трамп відповів: "Якщо він (Кім Чен Ин - УНІАН.) проведе ядерне випробування, я не буду радий. І можу вам сказати також, що голова КНР, дуже поважна людина, теж не буде радий".

"Не радий" означає військові дії?" – уточнив ведучий у Трампа. "Я не знаю. Подивимося", – відповів президент США.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Збройні сили Північної Кореї провели пуск балістичної ракети. Він став вже 75 подібним випробуванням з моменту приходу до влади Кім Чен Ина в 2011 році.