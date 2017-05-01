"Людей несамовито кидало, кров усюди": пасажир літака "Аерофлоту" показав, як судно потрапило у турбулентність (відео)

Пасажирів літака "Аерофлоту", який прямував із Москви до Бангкока, через потрапляння у повітряну яму кидало по всьому салону авіалайнера. Про це написав на своїй сторінці в Instagram пасажир судна Ростислав Русєв, оприлюднивши відповідне відео.

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"Ми потрапили в турбулентність, це було жахливо, людей несамовито кидало довкола. Кров усюди, люди зі зламаними кістками, носами, відкриті переломи, немовлята з травмами голови..." - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 травня Boeing 777, що виконував рейс SU 270 з Москви до Бангкока, за 40 хвилин до посадки потрапив в зону сильної турбулентності. Кілька пасажирів отримали травми, у тому числі вивихи і переломи.

Літак сів в аеропорту Бангкока о 3:38 мск, постраждалим надають допомогу. Всього на борту літака перебували 313 пасажирів, 25 із них були направлені в лікарні Бангкока.