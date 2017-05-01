"Людей несамовито кидало, кров усюди": пасажир літака "Аерофлоту" показав, як судно потрапило у турбулентність (відео)
Пасажир розповів, що відбувалося у салоні літака після потрапляння у "повітряну пастку".
Пасажирів літака "Аерофлоту", який прямував із Москви до Бангкока, через потрапляння у повітряну яму кидало по всьому салону авіалайнера. Про це написав на своїй сторінці в Instagram пасажир судна Ростислав Русєв, оприлюднивши відповідне відео.
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"Ми потрапили в турбулентність, це було жахливо, людей несамовито кидало довкола. Кров усюди, люди зі зламаними кістками, носами, відкриті переломи, немовлята з травмами голови..." - розповів він.
3 hours ago I was on a Plane going From Moscow to Bangkok, out of nowhere we hit turbulence, that was so bad that it was throwing people around like crazy. Blood everywhere, people with broken bones, noses, open fractures, baby's with head injuries, I can keep going and going. Thank God we are Alive! I really hope @aeroflot @aeroflotrus will do right by everybody! I can honestly say I have never been so scared in my life before. #aeroflot #emergency. we are ok!
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 травня Boeing 777, що виконував рейс SU 270 з Москви до Бангкока, за 40 хвилин до посадки потрапив в зону сильної турбулентності. Кілька пасажирів отримали травми, у тому числі вивихи і переломи.
Літак сів в аеропорту Бангкока о 3:38 мск, постраждалим надають допомогу. Всього на борту літака перебували 313 пасажирів, 25 із них були направлені в лікарні Бангкока.