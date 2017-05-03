У Кабулі смертник напав на конвой НАТО: 8 осіб загинули, десятки поранених (відео)

В столиці Афганістану Кабулі щонайменше восьмеро людей загинули та 25 дістали поранення внаслідок нападу смертника на конвой НАТО, що стався вранці в середу, 3 травня. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa і речника міністерства внутрішніх справ країни.

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За попередньою інформацією, жертв серед військових немає. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше восьмеро цивільних.

Напад було скоєно на бронетранспортери місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support).

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт. Минулого тижня "Талібан" оголосив про початок "весняного наступу" на іноземні сили в країні.

Suicide attack on U.S. convoy in Kabul kills 8 Afghan civilians, wounds 3 American service members, officials say. https://t.co/ItHQFZNvvqpic.twitter.com/6CyttFB5YW — ABC News (@ABC) 3 травня 2017 р.

Місія "Рішуча підтримка" розпочалася з 2015 року, замінивши 13-річну бойову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF). Якщо в рамках ISAF на території країни перебували 140 тисяч військових НАТО, то особовий склад нової місії обмежується приблизно 13 тисячами. Вони не беруть участі в бойових діях, а займаються вишколом та консультуванням афганських сил безпеки.