"Зіткнення "Лиману" з плавучою кошарою": офіцери корабля-розвідника РФ були п'яні - ЗМІ (фото)

Стали відомі нові подробиці загибелі біля берегів Туреччини російського середнього розвідувального корабля «Лиман», потопленого 27 квітня скотовозом Youzarsif H, який прямував з Румунії під прапором Того.

Як повідомляють джерела "Думської", у момент події офіцерський склад «Лиману» був п'яний.

"Алкогольні напої з усіма вживав навіть вахтовий офіцер, і на головному командному пункті знаходилися тільки недосвідчені матроси", - пише видання.

Наближення вантажного судна помітив на екрані РЛС молодий радіометрист, але сталося це занадто пізно: плавуча кошара була вже близько.

Тим не менш, він спробував повідомити командування, проте воно не відреагувало. Рульовий теж нічого зробити не встиг. В результаті скотовоз в'їхав «Лиману» в борт. Вода ринула в машинне відділення, і корабель почав тонути. Російські моряки перебралися по сходні на борт Youzarsif H, після чого СРК пішов на дно.

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Зараз росіяни знімають з нього якесь обладнання. На місці, де затонув «Лиман», знаходиться судно «Селігер» і рятувальний буксир СБ-739. Надалі корабель буде підірвано на дні.

Розслідуванням обставин події займається спеціальна комісія міністерства оборони РФ і ФСБ. "Командира «Лиману» будуть судити і, швидше за все, посадять", - зазначає видання.