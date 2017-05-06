Палестинський рух ХАМАС обрав нового лідера – ЗМІ

Палестинський ісламістський рух ХАМАС обрав Ісмаїла Ханію своїм новим політичним лідером.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника руху Фаузі Бархума в секторі Газа.

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Згідно з повідомленням, Ханія, який був другим за значущістю особою в Хамасі, замінить лідера руху Халеда Мешаля, який йде у відставку в кінці строку повноважень.

Новому лідеру ХАМАС 54 роки. Він виходець з Гази. Був прем'єр-міністром Палестини після перемоги руху на виборах в 2006 році й сформував новий уряд, до якого увійшли лише представники руху ХАМАС.