У Франції майже завершили підрахунок голосів: переміг Макрон

На сайті міністерства внутрішніх справ Франції з’явилась інформація про опрацювання 99 відсотків голосів на другому турі президентських виборів.

Згідно із цими даними, лідер партії «Вперед!» Еммануель Макрон має показник 66,06% голосів проти 34,9%, які отримала лідерка «Національного фронту» Марін Ле Пен.

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Як повідомляв УНІАН, незалежний проєвропейський кандидат, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон набрав 65,1% підтримки громадян.

Перемогу Макрона вже прокоментували світові лідери, свої привітання висловив і президент України Петро Порошенко.