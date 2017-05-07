Порошенко привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

Президент України Петро Порошенко привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах президента Франції.

Про це Порошенко написав у Twitter.

«Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу Єдиній Європі», - зазначив він.

«Розраховуємо на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату», - додав Порошенко.

Читайте такожЗакрилося більшість дільниць на виборах президента Франції: Макрон лідирує на заморських територіях

Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полів, незалежний кандидат та лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Про це повідомили в прямому ефірі телеканалу France24.

Згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон набрав 65,1% підтримки громадян.