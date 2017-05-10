"Вони мені ще подякують" - Трамп про звільнення голови ФБР

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення голови ФБР Джеймса Комі та пообіцяв замінити його кимсь "набагато кращим". "Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні, республіканців і демократів. Коли все уляжеться, вони мені подякують!", - написав Трамп у Twitter в середу, 10 травня. В окремому твіті він також зазначив, що демократи свого часу закликали звільнити Комі, як повідомляє DW.

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Тим часом прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звільнення Комі аж ніяк не стосується Росії, і висловив сподівання, що ця ситуація не погіршить відносини між Москвою та Вашингтоном. "Це абсолютно внутрішня справа Сполучених Штатів, це суверенне рішення президента США, яке абсолютно ніяк не стосується або не повинно було би стосуватися Російської Федерації", - цитує Пєскова інформагенція Reuters.

У цей же день Вашингтон відвідає з візитом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Як повідомлялося, напередодні, 9 травня, Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Адміністрація президента США опублікувала меморандум міністерства юстиції, у якому, зокрема, засуджується рішення Комі щодо закриття справи проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон.