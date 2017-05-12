Італійський ведучий назвав "дурним жартом" свої слова в бік України про Крим та Євробачення (відео)

На початку нового випуску телешоу NEMO на італійському телеканалі RAI Енріко Луккі вибачився за свій вислів. Про це повідомляє ТСН.

"Перш ніж розпочати новий випуск NEMO, я хотів би зробити уточнення. Минулого тижня я дурнувато пожартував про Євробачення, яке цього року відбувається в Києві. Я не мав на меті нічого поганого, однак деяким громадянам України так не здалося. І сьогодні я хочу публічно попросити у них пробачення", – підкреслив він.

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Як відомо, раніше ведучий заявив, що "Україна програла Крим, тому програє і Євробачення!".