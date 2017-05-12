Італійський ведучий назвав "дурним жартом" свої слова в бік України про Крим та Євробачення (відео)
17:48, 12 травня 2017Світ
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Ведучий на італійському телебаченні попросив вибачення за скандальні слова про Україну "яка програла Крим, програє і "Євробачення".
Ведучий вибачився у прямому ефірі / facebook.com/NemoRai2
На початку нового випуску телешоу NEMO на італійському телеканалі RAI Енріко Луккі вибачився за свій вислів. Про це повідомляє ТСН.
"Перш ніж розпочати новий випуск NEMO, я хотів би зробити уточнення. Минулого тижня я дурнувато пожартував про Євробачення, яке цього року відбувається в Києві. Я не мав на меті нічого поганого, однак деяким громадянам України так не здалося. І сьогодні я хочу публічно попросити у них пробачення", – підкреслив він.
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Як відомо, раніше ведучий заявив, що "Україна програла Крим, тому програє і Євробачення!".
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