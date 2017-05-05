Італійський ведучий у прямому ефірі: "Україна програла Крим, тому програє і Євробачення!" (відео)

В ефірі італійського телеканалу RAI під час програми NEMO пролунали неприємні слова на адресу нашої країни і Євробачення, який розпочнеться 7 травня у Києві.

Читайте такожЄвробачення-2017: у першій п'ятірці прогнозу букмекерів відбулися зміни (інфографіка)

"NEMO вітає вас! Ми розпочинаємо 19-й випуск нашої програми вітанням Франческо Габбані, який сьогодні вирушив до України, щоб представити Італію на Євробаченні!" - розпочала ведуча.

"Так, Україна цього року приймає Євробачення, але наш Габбані потужніший за радянську ракету! Україна вже програла Крим, тому програє і Євробачення!" - продовжив ведучий Енріке.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня близько 17:20 в київському аеропорту "Бориспіль" приземлився італієць Франческо Габбані, якому букмекери з перших днів прогнозують перемогу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2017.