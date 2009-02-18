Витік нафти з російського судна: пляма рухається до Великої Британії

При заправці російського авіаносця розлито близько тисячі тонн нафти біля південного узбережжя Ірландії, пише The Times. Витік, що відбувся під час морської заправки авіаносця "Адмірал Ковальов", призвів до утворення плями розміром більше трьох миль в довжину і майже стільки ж завширшки.

За даними Агентства морської безпеки і берегової охорони Великої Британії, розлилася близько тисячі тонн нафти, проте російські власті оцінюють витік в 300 тонн і ще повинні публічно визнати свою причетність.

Витік відбувся в міжнародних водах, але пляма опинилася на ірландській території і тепер рухається до узбережжя Уельсу, де може викликати серйозні втрати серед птахів і морських тварин, включаючи дельфінів і тюленів.

"Це серйозний витік, і він може позначитися на південно-східному узбережжі Ірландії або береговій лінії Уельсу", - відзначив Марк Кларк з Агентства морської безпеки і берегової охорони. За його підрахунками, пляма досягне британських вод на початку наступного тижня і вихлюпнеться на побережжі Уельсу через два-три тижні.

Инопресса