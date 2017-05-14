Армія Асада вибила бойовиків ІДІЛ із аеропорту на півночі Сирії

Бойовики ІДІЛ утримували аеропорт з 2014 року.

Сирійська урядова армія встановила повний контроль над авіабазою в східній частині провінції Алеппо на півночі Сирії, вибивши звідти терористів угруповання Ісламської держави, як повідомляє Reuters. Читайте такожСирійські курди планують за літо відбити Ракку в ІДІЛ Армія режиму сирійського президента Башара Асада за підтримки російської авіації відбила аеропорт Аль-Джарра. Бойовики ІДІЛ утримували аеропорт з 2014 року. Нагадаємо, що 10 травня підтримувані США Сирійські демократичні сили відбили у бойовиків Ісламської держави місто Табка на півночі Сирії.

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