У Греції зійшов з рейок пасажирський потяг

У Греції пасажирський поїзд Intercity Афіни — Салоніки зійшов з рейок поблизу Салоніків, повідомляє телеканал Skai.

Відзначається, що в поїзді перебувало близько 100 пасажирів. За попередніми даними, постраждали не менше трьох осіб, в тому числі машиніст.

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Надзвичайна подія сталася приблизно о 21:40 — з рейок зійшли електровоз і п'ять вагонів, при цьому говориться, що електровоз врізався в будівлю, розташовану неподалік від шляхів.

На місці працюють бригади швидкої допомоги і дев'ять бригад пожежників, які допомагають заблокованим пасажирам вийти з вагонів. В даний час постраждалих госпіталізують.