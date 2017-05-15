Канни у передчутті кінофестивалю (фоторепортаж)

У Каннах завершуються останні приготування до фестивалю кіно. У цьому році він пройде на Французькій Рив'єрі в 70-й раз.

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Організатори оголосили повний склад журі, очолюваного Педро Альмодоваром. До нього увійшли Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентіно, Джессіка Честейн, Уїлл Сміт, Марен Аде, Фань Бінбін, Аньєс Жауї та Габріель Яред.

Фестиваль відкриється у середу, 17 травня. Список лауреатів оголосять у неділю, 28 травня. Тоді ж відбудеться показ фільму, що отримав "Золоту пальмову гілку".

Як повідомляв УНІАН, в основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Його конкуренти в боротьбі за "пальмову гілку", зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона та Міхаеля Ханеке.