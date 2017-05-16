В англійській школі хочуть дозволити хлопцям носити спідниці - BBC

В одній з приватних шкіл Лондона учням чоловічої статі планують дозволити носіння спідниць - в рамках програми по введенню гендерно нейтральної уніформи.

У школі пояснюють цю ініціативу прагненням зрівняти в правах юнаків і дівчат, яким дозволено носити штани, пише Російська служба BBC.

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У школі Highgate, де планують ввести нову форму, раніше заявляли, що все більше її учнів починає сумніватися у власній гендерної ідентичності. Семестр навчання в школі обходиться в суму до 6790 фунтів стерлінгів (8,7 тис. доларів).

Зараз жіночий комплект шкільної уніформи складається з блузи, піджака, краватки за бажанням, а також картатій спідниці або штанів. У чоловічому варіанті форми передбачені тільки штани, і деякі бачать в цьому прояв нерівноправності.

Крім уніформ для обох статей у школі думають про те, щоб зробити спільні туалети і дозволити дівчатам займатися в чоловічих спортивних секціях.

Як розповів у розмові з журналістами директор школи Адам Петітт, ввести нову уніформу просили самі учні. Нинішньому поколінню молоді чуже дуалістичне сприйняття світу, характерне для дорослих, каже директор.

"Як і всі решта школи і багато молодіжних організацій, ми бачимо, що все більше і більше молодих людей сумніваються у своїй гендерної ідентичності", - розповідає Петітт.

"Таким чином ми досліджуємо, як наша політика щодо уніформи може бути адаптована як для тих, хто хоче приводити свій одяг у відповідність зі статтю, так і для тих, хто не бажає цього робити", - додає директор.

За офіційними даними, кількість підлітків у Британії, які звертаються за консультаціями по зміні статі, в останні роки зростає. Активісти, які виступають за гендерну рівність у підлітковому середовищі, раніше вимагали від шкіл зобов'язати вчителів не використовувати у спілкуванні з учнями фрази, які апелюють до гендеру, такі як "будь мужиком".

У 2015 році в Британії подвоїлося число підлітків у віці до 18 років, спрямованих на єдину в Англії клініку, що займається проблемами гендерної ідентифікації.

На прийом до фахівців лікувально-профілактичного центру Tavistock and Portman NHS Foundation Trust (він знаходиться в лондонській лікарні Tavistock) в минулому році звернулися майже 1400 людей, причому дівчаток серед них було майже в два рази більше, ніж хлопчиків.