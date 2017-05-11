У центрі Миколаєва пролунав потужний вибух (фото)

У центрі Миколаєва пролунав потужний вибух: невідомі підірвали двері в один з банків. Вибуховою хвилею вибило вікна квартир у поруч розташованому будинку, передає Преступности.НЕТ.

Так, вибух стався в будівлі, розташованій по Центральному проспекту в районі вулиці друга Слобідська.

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"Невідомі підірвали вхідні двері в банк. Вибухова хвиля була настільки сильною, що повилітали шибки у вікнах квартир 3 і 4 поверхів, розташованих у будинку поруч з будівлею банку", - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу прибули п'ять екіпажів співробітників патрульної поліції Миколаєва та співробітники ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, незважаючи на те, що шматки дверей банку розлетілися в радіусі двадцяти метрів.