В Афганістані бойовики увірвалися в будівлю державного телебачення

У місті Джалалабад, столиці провінції Нанґаргар, триває стрілянина після того, як бойовики увірвалися в будівлю афганського державного телебачення. Речник губернатора провінції Нанґаргар Аттаулла Ходжияні повідомив 17 травня, що бій триває всередині будівлі, розташованої неподалік від офісу губернатора, як повідомляє "Радіо свобода".

Читайте такожУ армії США припускають постачання Росією зброї талібам

За даними речника, було щонайменше троє нападників, два з них уже підірвали себе. Очевидці нападу кажуть, що кілька співробітників державної телерадіокомпанії опинилися в пастці всередині будівлі.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Таліби раніше активізували напади в контрольованих урядом районах Афганістану в рамках свого щорічного весняного наступу.