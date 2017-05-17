"У США розвивається політична шизофренія": Путін прокоментував інформацію про передачу секретних даних Трампом

Президент Росії Володимир Путін прокоментував звинувачення в бік президента США Дональда Трампа в передачі секретних відомостей Росії, пишуть «РИА Новости».

Путін вважає, що в США «розвивається політична шизофренія».

"Ми в той же самий час бачимо, що в Сполучених Штатах розвивається політична шизофренія. Нічим іншим я не можу пояснити звинувачення чинного президента в тому, що він видавав Лаврову якісь секрети", - сказав Путін

Як повідомляв УНІАН раніше, видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився абсолютно секретною інформацією.

Пізніше перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, інформація про те, що президент країни Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є брехливою.