Кількість травмованих внаслідок ДТП у Нью-Йорку зросла до 19 осіб
20:47, 18 травня 2017Світ
696 0
Сьогодні на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку автомобіль на великий швидкості виїхав на тротуар та врізався у велику кількість людей.
Місце ДТП у Нью-Йорку / REUTERS
Кількість травмованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку зросла до 19 осіб.
Про це повідомляє Пожежний департамент Нью-Йорка у Twitter.
"Пожежний департамент Нью-Йорка підтверджує оновлені дані щодо кількості пацієнтів у результаті дорожньо-транспортної пригоди на Таймс-Сквер - 19 травмовано, 1 смертельний випадок", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Нью-Йорку машина в'їхала у перехожих, є жертва (фоторепортаж)
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку автомобіль на великий швидкості виїхав на тротуар та врізався у велику кількість людей. Раніше повідомлялося про одного загиблого та 12 травмованих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: ДТП у Нью-Йорку на Таймс-сквер