Кількість травмованих внаслідок ДТП у Нью-Йорку зросла до 19 осіб

Кількість травмованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку зросла до 19 осіб.

Про це повідомляє Пожежний департамент Нью-Йорка у Twitter.

"Пожежний департамент Нью-Йорка підтверджує оновлені дані щодо кількості пацієнтів у результаті дорожньо-транспортної пригоди на Таймс-Сквер - 19 травмовано, 1 смертельний випадок", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку автомобіль на великий швидкості виїхав на тротуар та врізався у велику кількість людей. Раніше повідомлялося про одного загиблого та 12 травмованих.