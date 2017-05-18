Найбільше полювання на відьом: Трамп прокоментував звинувачення у зв'язках із російськими чиновниками

Президент США Дональд Трамп після звинувачень у зв’язках із російськими офіційними особами заявив, що це «полювання на відьом». Про це американський президент написав у своєму Twitter.

«Це єдине найбільше полювання на відьом щодо політиків в американській історії!», - написав Трамп.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2017 г.

При цьому Трамп написав, що попри всі протиправні дії щодо штабу Клінтон або адміністрації Обами, ніколи не було створено спеціальної ради.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп поскаржився, що з жодним політиком в історії не поводилися гірше, ніж з ним.

"Подивіться на те, як зі мною поводились останнім часом, особливо в медіа. З жодним з політиків в історії - і я кажу про це з великою впевненістю - не зверталися гірше або більш несправедливо", - заявив Трамп.

В лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з тодішнім директором ФБР Джеймсом Комі попросив припинити розслідування щодо Флінна, що підтверджує доповідна записка Комі.

Також видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився абсолютно секретною інформацією. Пізніше перший заступник радника президента США з національної безпеки Діна Пауелл заявила, інформація про те, що президент країни Дональд Трамп розкрив секретні дані міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, є брехливою.