Грузія пропонує НАТО використати її територію як альтернативний шлях

Міністр оборони Грузії Давид СИХАРУЛІДЗЕ заперечує інформацію про можливе розміщення військових баз НАТО на території Грузії.

Він заявив грузинським журналістам у Кракові, що розмови про розміщення військової бази НАТО не було, повідомляє ІА "Туран".

"Грузія пропонує Альянсу використовувати її територію як альтернативний шлях до Афганістану. Ми взяли на себе це зобов`язання в рамках співпраці з НАТО, і підтверджуємо це", - заявив Д.СИХАРУЛІДЗЕ.

Міністр оборони Грузії бере участь у засіданні комісії Грузія-НАТО, де буде ухвалене рішення про відправку грузинських військовослужбовців до Афганістану для участі в миротворчій місії. Принципова згода Тбілісі на участь у цій міжнародній операції вже є.

Грузія з 2003 по 2008 рік брала участь у міжнародній миротворчій операції в Іраку. Під час війни в Грузії в серпні 2008 року двохтисячний контингент грузинських миротворців за рішенням Президента і верховного головнокомандувача країни Михайла СААКАШВІЛІ залишив Ірак і повернувся на батьківщину.