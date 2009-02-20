Грузія пропонує НАТО використати її територію як альтернативний шлях
Про розміщення баз поки що не йдеться
Міністр оборони Грузії Давид СИХАРУЛІДЗЕ заперечує інформацію про можливе розміщення військових баз НАТО на території Грузії.
Він заявив грузинським журналістам у Кракові, що розмови про розміщення військової бази НАТО не було, повідомляє ІА "Туран".
"Грузія пропонує Альянсу використовувати її територію як альтернативний шлях до Афганістану. Ми взяли на себе це зобов`язання в рамках співпраці з НАТО, і підтверджуємо це", - заявив Д.СИХАРУЛІДЗЕ.
Міністр оборони Грузії бере участь у засіданні комісії Грузія-НАТО, де буде ухвалене рішення про відправку грузинських військовослужбовців до Афганістану для участі в миротворчій місії. Принципова згода Тбілісі на участь у цій міжнародній операції вже є.
Грузія з 2003 по 2008 рік брала участь у міжнародній миротворчій операції в Іраку. Під час війни в Грузії в серпні 2008 року двохтисячний контингент грузинських миротворців за рішенням Президента і верховного головнокомандувача країни Михайла СААКАШВІЛІ залишив Ірак і повернувся на батьківщину.