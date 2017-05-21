У Китаї за кілька років вбили або ув'язнили від 18 до 20 агентів ЦРУ - ЗМІ

У Китаї за останні два роки в Китаї були страчені або відправлені за ґрати від 18 до 20 оперативних співробітників ЦРУ. Про це пише New York Times.

"Китайці вбили або ув'язнили від 18 до 20 агентів ЦРУ, за словами двох колишніх високопоставлених американських чиновників, вони ефективно руйнують мережу, на побудову якої потрібні були роки", - пише видання.

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Співробітники ЦРУ почали зникати на початку 2011 року. Як мінімум, один був застрелений на очах у своїх колег у дворі державної будівлі.

У ЦРУ наразі ніяк не прокоментувала таку інформацію.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп повідомив главі МЗС РФ Сергію Лаврову і послу Росії у Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію в ході переговорів у Білому домі минулого тижня.