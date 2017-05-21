В Туреччині автобус із членами керівної партії потрапив у ДТП, є постраждалі

13:59, 21 травня 2017
Світ
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У салоні автобуса перебували 39 осіб, 32 отримали поранення після того, як автобус врізався в паркан.

Автобус перевозив делегатів позачергового конгресу керівної партії Туреччини / фото aa.com.tr

Автобус, що перевозив делегатів позачергового конгресу керівної партії Туреччини, потрапив у ДТП у турецькому місті Полатлі, 32 людини отримали поранення. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що автобус віз з Ізміру членів Партії справедливості та розвитку на позачерговий конгрес, на якому, як очікується, Ердогана переоберуть лідером політсили.

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У салоні автобуса перебували 39 осіб, 32 отримали поранення після того, як автобус врізався в паркан. Повідомляють, що водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом, через що й трапилась аварія.

Також зазначають, що потерпілих госпіталізували, їхній стан здоров’я у нормі.

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Теги: #автобус в Туреччині#ДТП в Туреччині#керівна партія Туреччини