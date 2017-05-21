Мексиканці вимагають депортації росіянина, побитого за образи

Обурені мешканці створили на платформі Change.org петицію з вимогою до влади штату Кінтана-Роо вислати Макєєва з Мексики. Про це повідомляє РИА Новости.

"Поведінка та загрози цієї людини змушують терміново просити про втручання мексиканської влади, щоб цей суб'єкт не міг продовжувати нападати на дітей, старих і взагалі на людей тільки за те, що вони є мексиканцями", — йдеться в тексті петиції.

Як зазначає портал Excelsior, вислати росіянина буде можна тільки після закінчення розслідування обставин нападу на його будинок, зухвалої поведінки Макєєва, що передує цьому, а також вбивства громадянина Мексики.

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Наголошується, що Національний інститут міграції Мексики опублікував заяву, в якій повідомляє про намір просити російське консульство сприяти депортації Макєєва на батьківщину. Однак, за словами російського консула, мексиканська влада поки за допомогою не зверталася.

Як повідомляв УНІАН, в Мексиці в курортному місті Канкун сотні людей вирішили лінчувати росіянина Олексія Макєєва після публікації відео на Youtube, де він вигукував гасла і образи на адресу мексиканців.

Макєєв був важко поранений, його перевели у стан штучної коми.