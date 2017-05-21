Побитого у Мексиці росіянина перевели у стан штучної коми, він паралізований

Важко пораненого у Мексиці росіянина Олексія Макеєва перевели у стан штучної коми. Про це повідомив консул РФ Дмитро Болбот, пишуть «РИА Новости».

"Він в стані штучної коми, у нього серйозна черепно-мозкова травма, він паралізований", - сказав Болбот.

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За словами консула, посольство Росії зараз зв’язалось із керівництвом госпіталю, де знаходиться потерпілий, і отримало запевнення, що йому буде проведено все можливе лікування. Також консульству вдалося домовитися з начальником федеральної поліції штату про виділення посиленої охорони для росіянина.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Мексиці у госпіталі не хотіли лікувати росіянина Олексія Макеєва, якого намагались лінчувати місцеві мешканці у Канкуні за образи. Про це повідомив російський консул Дмитро Болбот.

Однак, в даний час Макєєв знаходиться в лікарні. «Зараз найголовніше - щоб його не добили і лікували. Є дані, що в Hospital General, куди його доставили, його не хотіли лікувати, ми виходимо на керівництво госпіталю, щоб воно взяло цю тему під контроль», - додав консул.

У Мексиці в курортному місті Канкун сотні людей вирішили лінчувати росіянина Олексія Макєєва після публікації відео на Youtube, де він вигукував гасла і образи на адресу мексиканців.