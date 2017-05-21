У трьох містах Польщі сформовано бригади територіальної оборони

У трьох містах Польщі сформовано бригади військ територіальної оборони, до складу яких входять добровольці.

Як повідомляє Польське радіо, сьогодні церемонії складення присяги учасниками бригад відбуваються у Білостоці, Любліні та Ряшеві.

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У Білостоці міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич заявив, що сили територіальної оборони не замінюють оперативних військ, але становлять їх важливе доповнення.

Як зазначив міністр, до цього нового виду військ залучено місцеві громади, й він зміцнює оборонні можливості держави.

«Досвід сучасних загроз, із яким ми зіткнулися в Грузії, з яким зіткнулися і надалі стикаємося в Україні, показує, яким необхідним чинником кожної сучасної армії є війська територіальної оборони», – сказав Мацеревич.

Новий вид військ у Польщі формується згідно із законом, ухваленим Сеймом у листопаді 2016 року.

У Міністерстві оборони планують до 2019 року залучити до лав військ територіальної оборони 53 тис. осіб. Нові сили мають співпрацювати з професійною армією, адміністративною владою та місцевими громадами.

Створення військ територіальної оборони є пріоритетом у роботі керівництва оборонного відомства Польщі. Служба у цих силах триватиме від одного до шести років, добровольці навчатимуться за зразками американської Національної гвардії, тобто протягом одних вихідних на місяць і два тижні на рік.