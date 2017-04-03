У Путіна назвали заяви Литви про ризик нападу Росії "істеричною русофобією"

У Кремлі заяви Литви про ризики нападу Росії назвали «проявом тотальної русофобії». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Якщо ця інформація відповідає дійсності, я підкреслюю це, то це, напевно, ще один такий яскраво виражений прояв русофобії, який багато в чому нав'язується як у самих країнах, так і ззовні держав Прибалтики. Це така тотальна русофобія, істерична русофобія. Навряд чи це відповідає інтересам народів цих країн, і вже тим більше не відповідає інтересам російськомовного населення, яке проживає в цих державах», - заявив Пєсков.

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Він стверджує, що в Москві завжди виступали за підтримання добрих відносин з країнами Балтії.

«Ми завжди шкодуємо, коли бачимо такі прояви русофобські. Напевно, потрібен час, і треба, мабуть, мати політичну волю, щоб ось таке пропагандистське антиросійське напруження все-таки знизити, знизити його і дати можливість народам цих країн отримувати, все-таки, об'єктивну інформацію», - додав Пєсков.

Як повідомлялося, Департамент держбезпеки і Другий департамент оперативних служб при Міноборони Литви готують звіт про загрози для національної безпеки країни. У документі описуються основні загрози, при цьому велика частина небезпек, стверджують литовські спецслужби, виходить від РФ, зокрема від російсько-білоруських навчань «Захід-2017», які мають відбутися у вересні. Як заявляють автори звіту, у Росії є можливість почати військові дії проти країн Балтії «за 24-48 годин».