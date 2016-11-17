Польський Сейм проголосував за створення військ тероборони

Відповідний законопроект підтримали 269 депутатів Сейму, проти висловились 170, передає Deutsche Welle з посиланням на AP.

Війська територіальної оборони будуть п'ятим постійно діючим родом військ у Польщі - на додаток до сухопутних, повітряних, морських та сил спеціального призначення. Їхнім завданням буде підтримка регулярних польських військ та допомога цивільним особам під час природних катастроф.

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До 2019 року планується залучити більш ніж 50 тисяч осіб до військ територіальної оборони, які виконуватимуть безпекові та логістичні функції.

Очікується, що проходження поляками служби у цих військах у знайомій місцевості, неподалік від місця їхнього проживання, сприятиме підвищенню загальної ефективності територіальних військ.

У квітні 2016 року міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич обґрунтував необхідність створення сил територіальної оборони тим, що Польща "занепокоєна діями північно-східного сусіда Росії, яка не приховує своїх агресивних намірів і яка системно, починаючи з 2008 року, здійснює заходи задля дестабілізації мирного порядку в Європі".

Територіальні війська не матимуть зброї, а їхнім завданням буде допомога у здійсненні заходів безпеки під час масових заходів, охорона важливих державних об'єктів, організація евакуації у випадку надзвичайних ситуацій та забезпечення логістичної підтримки армії, повідомив тоді міністр.