Financial Times пропонує своїм співробітникам перейти на триденку

Ділова газета Financial Times цього літа пропонує своїм співробітникам перейти на триденний робочий тиждень, повідомляє агентство «Франс Прес».

"Ми пропонуємо нашим співробітникам обрати гнучкі варіанти робочого графіка, включаючи тимчасові триденні робочі тижні в червні і серпні..., щоб відреагувати позитивно викликам на ринку, що змінюється", - повідомив представник видання Том ГЛОВЕР зі штаб квартири Financial Times у Лондоні.

За його словами, в січні керівництво також прийняло рішення про скорочення 80 працівників штату, включаючи 20 редакторів. Інші подробиці не повідомляються, зазначає РІА «Новости».

Financial Times спеціалізується на публікаціях новин зі світу фінансів та бізнесу і видається англійською мовою в 24 містах світу.