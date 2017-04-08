Сирійське місто Хан-Шейхун після масштабної хімічної атаки знову зазнало авіаударів

Сирійське місто Хан-Шейхун після хімічної атаки 4 квітня зазнало ще авіаударів 7 і 8 квітня відповідно.

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Про це повідомили місцеві та регіональні активісти, передає CNN.

Внаслідок авіаударів одну жінку вбито, ще трьох осіб поранено.

Хто проводив авіаудари, поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» було випущено о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, по якій завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.