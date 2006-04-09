Маша Распутіна зробила невдалу пластику

Недавно Маші Распутіна знову відвідала пластичного хірурга. Мабуть вирішила, що поправлених губ, носа, підборіддя і грудей замало для підтвердження в тусовці свого звання "фатальна жінка".

Цього разу Распутіна надумала прибрати мімічні зморшки з лиця. І в результаті добряче його попсувала. Уколи ботексу принесли їй майже такі самі результати, як і у відомої телеведучої Оксани Пушкіної. На обличчі з`явилися запалені точки - щось подібне до свищів.

І тепер Маша погрожує знищити лікарів, які робили уколи. Все-таки правильно говорять: краса - страшна сила.

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