Грузинська опозиція дає Саакашвілі місяць, щоб заявити про відставку

Лідер опозиційної партії "Шлях Грузії" Саломе ЗУРАБІШВІЛІ, колишня міністр закордонних справ Грузії, закликала президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ піти у відставку до 9 квітня.

Як повідомляє РІА «Новости», інакше опозиція обіцяє організувати безстроковий мітинг.

"Я хочу обіцяти громадськості, що якщо Михайло СААКАШВІЛІ не піде у відставку до 9 квітня, ми вийдемо на вулиці і не розійдемося, поки не досягнемо своєї мети", - сказала С.ЗУРАБІШВІЛІ журналістам.

Ініціативу С.ЗУРАБІШВІЛІ організувати мітинг протесту підтримує опозиційна Консервативна партія Грузії. Лідер цієї партії Звіад ДЗИДЗІГУРІ заявив у вівторок, що у разі відмови М.СААКАШВІЛІ піти у відставку опозиція має намір проводити мітинг на проспекті Руставелі в Тбілісі перед будівлею парламенту безстроково.

Як повідомили прес-центри ряду опозиційних партій, до кінця цього тижня близько десяти політичних організацій мають намір прийняти рішення і оголосити про своє рішення про приєднання до масового мітингу на проспекті Руставелі.

Напередодні політичне об`єднання "Альянс для Грузії" екс-посла Грузії в ООН Іраклія АЛАСАНІЯ дало М.СААКАШВІЛІ 10-денний термін для того, щоб призначити референдум з питання про необхідність дострокових президентських виборів.