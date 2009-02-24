Грузинська опозиція дає Саакашвілі місяць, щоб заявити про відставку
Інакше почнуть безстрокову акцію
Лідер опозиційної партії "Шлях Грузії" Саломе ЗУРАБІШВІЛІ, колишня міністр закордонних справ Грузії, закликала президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ піти у відставку до 9 квітня.
Як повідомляє РІА «Новости», інакше опозиція обіцяє організувати безстроковий мітинг.
"Я хочу обіцяти громадськості, що якщо Михайло СААКАШВІЛІ не піде у відставку до 9 квітня, ми вийдемо на вулиці і не розійдемося, поки не досягнемо своєї мети", - сказала С.ЗУРАБІШВІЛІ журналістам.
Ініціативу С.ЗУРАБІШВІЛІ організувати мітинг протесту підтримує опозиційна Консервативна партія Грузії. Лідер цієї партії Звіад ДЗИДЗІГУРІ заявив у вівторок, що у разі відмови М.СААКАШВІЛІ піти у відставку опозиція має намір проводити мітинг на проспекті Руставелі в Тбілісі перед будівлею парламенту безстроково.
Як повідомили прес-центри ряду опозиційних партій, до кінця цього тижня близько десяти політичних організацій мають намір прийняти рішення і оголосити про своє рішення про приєднання до масового мітингу на проспекті Руставелі.
Напередодні політичне об`єднання "Альянс для Грузії" екс-посла Грузії в ООН Іраклія АЛАСАНІЯ дало М.СААКАШВІЛІ 10-денний термін для того, щоб призначити референдум з питання про необхідність дострокових президентських виборів.