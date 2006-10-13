США не знайшли в повітрі над КНДР радіаційних часток
Що саме по собі нічого не доводить
США не знайшли в повітрі над Північною Кореєю радіаційних часток, які підтверджували б проведення ядерних випробувань у КНДР у понеділок. Про це повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на джерела, що мають доступ до таємної інформації.
За даними джерел, літак-розвідник американських ВВС WC-135 Constant Phoenix у вівторок зібрав зразки повітря в небі над регіоном проведення вірогідних випробувань. Радіоактивних часток, які б засвідчили проведення ядерних випробувань, у цих зразках виявлено не було.
"У нас немає інформації, яка б дозволила підтвердити, що були проведені ядерні випробування", - наводить CNN слова джерела.
Водночас джерело нагололило, що це лише попередні відомості і з них не можна зробити однозначний висновок про те, які випробування проводилися в Північній Кореї.
За його даними, випробування могли проводиться на добре підготовленому полігоні, з якого не відбулося витоку радіації.
Додатково джерело зазначило, що заряд міг бути малої потужності і підірваний на великій глибині, що також не потягло б викиду радіації. Врешті-решт, за даними джерела, Північна Корея могла провести підземний вибух потужного заряду звичайної вибухівки.
Наразі військові намагаються відтворити комп`ютерну модель вітрів, які переважали у момент випробувань над Північною Кореєю, щоб визначити в якому напрямі могли рушити радіоактивні частки, якщо такі й були.