США не знайшли в повітрі над КНДР радіаційних часток

США не знайшли в повітрі над Північною Кореєю радіаційних часток, які підтверджували б проведення ядерних випробувань у КНДР у понеділок. Про це повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на джерела, що мають доступ до таємної інформації.

За даними джерел, літак-розвідник американських ВВС WC-135 Constant Phoenix у вівторок зібрав зразки повітря в небі над регіоном проведення вірогідних випробувань. Радіоактивних часток, які б засвідчили проведення ядерних випробувань, у цих зразках виявлено не було.

"У нас немає інформації, яка б дозволила підтвердити, що були проведені ядерні випробування", - наводить CNN слова джерела.

Водночас джерело нагололило, що це лише попередні відомості і з них не можна зробити однозначний висновок про те, які випробування проводилися в Північній Кореї.

За його даними, випробування могли проводиться на добре підготовленому полігоні, з якого не відбулося витоку радіації.

Додатково джерело зазначило, що заряд міг бути малої потужності і підірваний на великій глибині, що також не потягло б викиду радіації. Врешті-решт, за даними джерела, Північна Корея могла провести підземний вибух потужного заряду звичайної вибухівки.

Наразі військові намагаються відтворити комп`ютерну модель вітрів, які переважали у момент випробувань над Північною Кореєю, щоб визначити в якому напрямі могли рушити радіоактивні частки, якщо такі й були.

РІА "Новости"