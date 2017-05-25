Президент США Дональд Трамп назвав Росію джерелом загроз. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Трамп заявив, виступаючи сьогодні у Брюсселі на відкритті меморіалу загиблим внаслідок терористичної атаки 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку.

Президент США почав свій виступ з боротьби з тероризмом.

«Ми повинні бути твердими, ми повинні бути сильними. Майбутнє НАТО повинно тримати великий фокус на тероризмі та міграції, а також на загрозах з Росії, на східних та південних кордонах НАТО», - наголосив Трамп.

За словами президента США, через тривогу щодо безпеки він «дуже-дуже прямо» говорив з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та членами НАТО про виконання ними своїх фінансових зобов’язань і справедливі внески до Альянсу.

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Далі значну частину своєї промови Трамп присвятив питанню встановлення країнами-членами НАТО коштів на оборону у розмірі 2% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що Росія повинна відповісти за свої дії в Криму та на Донбасі. Трамп також наголосив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.