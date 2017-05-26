У парламенті Чечні заявили, що "плювати хотіли" на дані HRW про тортури геїв

Представник секретаріату парламенту Чечні Делимхан Джамалдінов заявив, що голова парламенту не має наміру обговорювати інформацію з доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch про утиски і тортури геїв у Чечні, передає "Говорить Москва".

Читайте такожНа Тайвані, вперше в Азії, дозволили одностатеві шлюби (фоторепортаж)

"Це несерйозне питання, щоб обговорювати його. ЗМІ пишуть все що завгодно, і якщо на все реагувати - плювати ми хотіли на те, що пишуть якісь європейські продажні журналісти", - заявив Джамалдінов.

Як повідомляв УНІАН, HRW в доповіді просить президента Росії Володимира Путіна і уряд засудити облаву на геїв і забезпечити ретельне і неупереджене розслідування заяв про насильство.

У квітні «Новая газета» опублікувала матеріал про те, що в Чечні затримані близько 100 осіб, підозрюваних у гомосексуалізмі. При цьому газета стверджувала, що було вбито як мінімум три людини.