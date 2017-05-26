У парламенті Чечні заявили, що "плювати хотіли" на дані HRW про тортури геїв
Представники влади Чечні вперто відмовляються говорити про проблеми геїв.
Представник секретаріату парламенту Чечні Делимхан Джамалдінов заявив, що голова парламенту не має наміру обговорювати інформацію з доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch про утиски і тортури геїв у Чечні, передає "Говорить Москва".
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"Це несерйозне питання, щоб обговорювати його. ЗМІ пишуть все що завгодно, і якщо на все реагувати - плювати ми хотіли на те, що пишуть якісь європейські продажні журналісти", - заявив Джамалдінов.
Як повідомляв УНІАН, HRW в доповіді просить президента Росії Володимира Путіна і уряд засудити облаву на геїв і забезпечити ретельне і неупереджене розслідування заяв про насильство.
У квітні «Новая газета» опублікувала матеріал про те, що в Чечні затримані близько 100 осіб, підозрюваних у гомосексуалізмі. При цьому газета стверджувала, що було вбито як мінімум три людини.