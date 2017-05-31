Політикам Чорногорії, які проголосували за НАТО, заборонили в'їзд в Росію: прем'єр - перший у списку

Політикам Чорногорії, які підтримали вступ країни в НАТО, заборонили в'їзд в Росію.

Про це повідомили місцеві ЗМІ, інформацію підтвердили РБК в Соціал-демократичній партії Чорногорії.

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Про внесення 70 чорногорських політиків, депутатів і урядовців в російський чорний список повідомило з посиланням на джерела місцеве видання Pobjeda, виклад матеріалу призводить сербський портал «Вечірні новини». На сайті Pobjeda номер за 31 травня поки не опублікований. У матеріалі серед тих, хто потрапив в список нев'їзних, названі прем'єр країни Душко Маркович, колишній глава уряду Міло Джукановіч і 46 депутатів парламенту, що підтримали вступ країни в НАТО.

Прес-секретар Соціал-демократичної партії Чорногорії Мірко Станич підтвердив РБК, що депутатам скупщини від його партії заборонили в'їзд в Росію.

Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що направить запит до Москви щодо заборони на в'їзд.

Джерело РБК в МЗС Росії порадило чорногорським чиновникам звернутися за інформацією про ситуацію в консульський відділ посольства Росії.

У Кремлі заявили, що не володіють інформацією про заборону на в'їзд в Росію прем'єра і екс-прем'єра Чорногорії, а також спікера парламенту цієї країни.

Відповідаючи на питання журналістів, чи відомо Кремлю що-небудь про нібито заборону на в'їзд в РФ прем'єра і екс-прем'єру Чорногорії, а також спікеру парламенту цієї країни, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Ні, нічого не відомо".

Нагадаємо, глава МЗС Чорногорії Дарманович заявив, що Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи Чорногорії, намагаючись перешкодити наміру влади країни вступити в НАТО.

Росія у відповідь заявила, що чорногорські влади такими звинуваченнями намагаються виправдати перед власним населенням вступ до НАТО.