Президент Сербії Вучич склав присягу на тлі протестів
До вступу на посаду президента Вучич три роки був прем’єром Сербії.
Александар Вучич 31 травня склав присягу на посаді президента Сербії на короткій церемонії у парламенті на тлі протестів. Він замінить на посаді президента Томіслава Ніколича, повідомляє Радіо Свобода.
Під час церемонії інавгурації протестувальники із гаслом «Проти диктатури» за підтримки більшості опозиційних партій і лідерів намагалися пройти до входу в будівлю парламенту в Белграді, але поліція загородила їм шлях, сталися сутички.
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Пізніше 31 травня кілька тисяч людей взяли участь у другому протесті проти Вучича у Белграді, який пройшов без інцидентів.
«Обіцяю зберігати мир і стабільність, охороняти і захищати майбутнє наших дітей», – сказав Вучич перед тим, як залишити будівлю парламенту.
До вступу на посаду президента Вучич три роки був прем’єром Сербії.
Нагадаємо, Александр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня із результатом у 55 відсотків – через майже рік після того, як його Сербська прогресивна партія перемогла на парламентських виборах.
Вучіч декларує прихильність євроінтеграційному напрямку Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки країни з Росією. Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.