Президент Сербії Вучич склав присягу на тлі протестів

Александар Вучич 31 травня склав присягу на посаді президента Сербії на короткій церемонії у парламенті на тлі протестів. Він замінить на посаді президента Томіслава Ніколича, повідомляє Радіо Свобода.

Під час церемонії інавгурації протестувальники із гаслом «Проти диктатури» за підтримки більшості опозиційних партій і лідерів намагалися пройти до входу в будівлю парламенту в Белграді, але поліція загородила їм шлях, сталися сутички.

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Пізніше 31 травня кілька тисяч людей взяли участь у другому протесті проти Вучича у Белграді, який пройшов без інцидентів.

«Обіцяю зберігати мир і стабільність, охороняти і захищати майбутнє наших дітей», – сказав Вучич перед тим, як залишити будівлю парламенту.

До вступу на посаду президента Вучич три роки був прем’єром Сербії.

Нагадаємо, Александр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня із результатом у 55 відсотків – через майже рік після того, як його Сербська прогресивна партія перемогла на парламентських виборах.

Вучіч декларує прихильність євроінтеграційному напрямку Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки країни з Росією. Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.