ЗМІ дізналися ім'я третього виконавця теракту у Лондоні

ЗМІ дізнались ім’я третього виконавця теракту на Лондонському мосту 3 червня. Як пише видання Corriere della Sera, це був Юсеф Загбі, 1995 року народження.

Загбі затримували у минулому році в аеропорту Болоньї. Тоді він намагався вилетіти до Туреччини, а звідти - в Сирію.

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Пізніше його відпустили, однак внесли до списку осіб з "групи ризику". Юнак народився у родині марокканця та італійки. У Лондоні чоловік працював у ресторані.

Як повідомляв УНІАН раніше, лондонська поліція назвала імена двох із трьох виконавців теракту 3 червня. За даними Скотленд-Ярду, це 27-річний Хурам Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуан.

Нагадаємо, увечері в суботу автомобіль врізався в натовп на Лондонському мосту, після чого троє озброєних ножами чоловіків вискочили з машини і почали нападати на перехожих. В районі ринку Боро-маркет всі троє були вбиті поліцейськими. В результаті теракту загинули сім осіб, 48 отримали поранення, у тому числі важкі.